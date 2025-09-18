ラブブ（LABUBU）などを販売するアートトイブランドPOP MART（ポップマート）が手掛ける、人気急上昇中の注目キャラクター「ディムー（DIMOO）」。そんなディムーの日本初ポップアップが、東京・Bakery Café 426表参道にて、9月19日（金）〜27日（土）の間、オープンします。先行販売されるアイテムや日本限定のディムーを、ゲットするチャンスですよ。「ディムー」の夢の世界を体験できる表参道ポップアップ© POP MART