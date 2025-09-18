目を閉じたとき、ふと浮かぶ誰かの後ろ姿。通り過ぎた光景や、言葉にならなかった感情。そんな「残像」は、時間が経っても心に焼きついて離れないものです。目の前からは消えてしまっても、記憶の奥に静かに残り続ける存在。それは人だったり、風景だったり、あるいは自分自身の過去かもしれません。「残像」という言葉が曲のタイトルに使われるとき、それは単なる余韻ではなく、忘れようとしても忘れられない痛みや願い、もどかし