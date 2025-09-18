現地９月17日に開催されたエールディビジの第３節（延期分）で、日本代表DF渡辺剛とFW上田綺世が所属するフェイエノールトがフォルトゥナ・シッタルトと対戦した。渡辺が４−３−３のCB、上田がCFで先発したフェイエノールトは、スコアレスで迎えた40分に上田が左足のシュートをゴール左隅に流し込んで先制点を奪う。さらに72分には途中出場のアイメン・スリティが追加点を奪取。２−０の勝利を飾り、開幕５連勝で首位に立った