J２のサガン鳥栖は９月18日、ホームゲームで発生したスタジアム内の断水事象について、原因と今後の対策を報告した。この事象は、８月23日に駅前不動産スタジアムで行なわれたJ２第27節の水戸ホーリーホック戦で発生。一時的にスタジアム内の水道が使用できなくなり、トイレの水が流れないなどのトラブルが起きていた。クラブは公式サイトを通じて、「ご来場の皆さまには大変ご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした」