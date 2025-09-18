女子ゴルフの住友生命レディース東海クラシックはあす19日から3日間、愛知県の新南愛知CC美浜コースで開催される。サッカー元日本代表・三浦淳宏氏の長女で、アマチュアの三浦由楽（14＝兵庫・カナディアン・アカデミー）が主催者推薦で自身2度目となるレギュラーツアーに出場する。「今回、推薦をいただいたので、もう本当に感謝しかないです。精一杯楽しんで、自分の目標に向けて頑張ってプレーできるようにしたいです」