熊本競輪場のF2「あんしん杯」は2日目を終えた。7Rは久米詩（26＝静岡）が堂々の逃げ切り。順当に連勝で勝ち上がった。「隊列が短くなってしっかり行けたし、感触的にはオールスター後では一番だった。乗り方を試行錯誤していて、だいぶかみ合ってきた感じがある」手応えもつかんでの連勝劇。今年13度目のVは目前だ。