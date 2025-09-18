三菱自動車は18日、新型「デリカミニ」と「eKスペース」を10月29日に発売すると発表した。いずれも天井が高く広い車内空間が人気のスーパーハイトワゴンに分類される軽自動車で、デリカミニは2023年5月の発売以来、初めてのフルモデルチェンジ。価格は「デリカミニ」が196万4600円から、「eKスペース」が174万9000円から（※税込）。8月22日の予約開始から1カ月ほどで、すでに4000台の受注が入っているという。デリカミニは、フロ