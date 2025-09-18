モデルの山田優（41）が17日、Instagramを更新。美脚際立つ動画を公開し反響がよせられている。【映像】山田優の自宅 キッチン&バスルーム広々とした自宅のキッチンで玉子焼きを作っている動画や、らっきょうを剥いている姿、バスルームの様子をInstagramに投稿している山田。「これがおうちのキッチン…ステキすぎます」「ホテルみたいなおうち、憧れます」など、多くのコメントが寄せられ話題になっていた。ラブブをつけ