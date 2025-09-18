公開中の「ふつうの子ども」は、恋をしたり、大人に反抗したりする子どもたちの姿を魅力的に見せる。呉美保監督は「子どものありのままの姿を描きたかった」と話す。現在１０歳と５歳になる男の子を育てながら、映画を撮り続けている呉監督。オムニバス映画「私たちの声」（２０２３年）の一編「私の一週間」で、仕事と育児に追われる母親の日常を撮り、「自分の身の回りのことを映画で表現することの面白さを知った」。そして