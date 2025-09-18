「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）幕下の取組で松井に押し倒しで敗れた鳴滝（伊勢ノ海）が、土俵下に転落。左足首を負傷し、ストレッチャーで運ばれるアクシデントがあった。鳴滝は西幕下十一枚目の２６歳。自力で立ち上がることができず、館内は騒然。８人がかりで担架にのせられ、その後、持ち上げられてストレッチャーに乗せられた。退場の際には労いの拍手が起こった。鳴滝はそのまま相撲診療所に運ばれ