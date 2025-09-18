トルコを訪問中の三笠宮家の彬子さまは17日、首都アンカラにある大学で名誉学位授与式に臨まれました。日本時間の昨夜、彬子さまはアンカラ大学で名誉博士号の証の黒いガウンに袖を通されました。彬子さまは、「親子三代にわたって、トルコという国に関わり、大切に心を尽くしてまいりましたことを評価していただいたのだと、心が熱くなる思いです」とスピーチされました。アンカラ大学からは祖父・三笠宮さま、父・𥶡仁さ