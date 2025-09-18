「ドジャース５−０フィリーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースのブレーク・スネル投手が７回２安打無失点、毎回となる１２奪三振の好投。試合後、七回２死の場面で交代を拒否したシーンについて語った。「マウンドで何て言ったの？」と問われたスネルは「Ｐｌｅａｓｅ（行かせてくれ）」と明かし、ニヤリと笑った。場面は七回、２死から連続四球で一、二塁のピンチを背負った。ここでロバーツ監督が「普段なら９９・９