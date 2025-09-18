７月に第１子妊娠を発表した女優・高畑充希の現在の姿に驚きの声が上がった。高畑は１７日に都内で行われた映画「秒速５センチメートル」（奥山由之監督、１０月１０日公開）の完成披露試写会に出席。映画「君の名は。」などで知られる新海誠氏が手がけ、２００７年に公開されたアニメ映画の実写化作品で、ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗と共演する。会場に姿を見せた高畑は、黒のシックなドレス姿。イベントの模様は翌日１８日