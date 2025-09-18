日本将棋連盟は１８日、渡辺明九段が前十字靭帯（じんたい）損傷の術後障害のため２０２６年３月３１日まで休場すると発表した。２４年１２月に左足膝手術で２５年１月２０日まで約１か月休場。復帰後も回復が芳しくなく、４月から再び約２か月休んだ。７月１７日の復帰後は６戦で３勝（２敗、１不戦敗）。直近では１９日には順位戦Ａ級（対・永瀬拓矢九段）、２２日には王位戦（対・塚田泰明九段）との対局が予定されていた。