黄ばみと白ボケ（曇り）が目立つクルマは、何とも締まらない印象を受けてしまいます。 ヘッドライトの“黄ばみ・曇り”を放置してはダメな理由 洗車やガラスの油膜取りを実践しても、なぜかクルマがキレイに見えない……。そんな経験はありませんか？その原因は、ヘッドライトの劣化にあるかもしれません。黄ばんだり曇ったりしたヘッドライトは美観を損ねるだけでなく、光量を大幅にダウンさせ、車検に通らないリスクもあります