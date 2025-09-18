整体師・楽しんご（46）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。飲食店でモヤッとする瞬間についてつづった。楽しんごは「飲食店さんはお客様見える所でそこら辺のスーパーのレジ袋置いたり」とし、また自身らがよく使う業務用スーパーのペットボトルなどを「置いちゃダメよ！」とポスト。「特別な物にお金払って食べに来てるんだから少し残念な気持になる」と私見を投稿していた。