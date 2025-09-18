タレントの朝日奈央（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しタレントとのグアム満喫ショットを公開し、反響を呼んでいる。フジテレビ系「土曜はナニする！？」のロケでグアムに訪れたという朝日は「GUAMの思い出」として2枚のオフショットを公開。「海が透き通っててキレイだった〜プールに入れたのも嬉しかった」と充実ぶりをつづり、共演したタレント・堀田茜とともに浮き輪をつけてプールに浮かぶ様子や海