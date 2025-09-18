満州事変の発端となった柳条湖事件から94年となるきょう、中国・遼寧省で式典が開かれました。日本大使館は反日感情の高まりに注意を呼びかけています。式典は柳条湖事件の現場に近い遼寧省・瀋陽で行われ、中国国営の中央テレビによりますと、およそ1000人が参加しました。1931年9月18日に発生した柳条湖事件は、旧日本軍が南満州鉄道を爆破し、中国側の犯行だとして軍事行動を拡大したもので、中国では「国の恥を忘れてはならな