ガソリンスタンドでの給油作業＝東京都内経済産業省が18日発表した16日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より40銭高い175円20銭となった。値上がりは2週連続。政府は1リットル当たり定額10円の補助金を支給し、店頭価格を抑えている。原油相場は安定しており、店頭価格も小幅な値動きにとどまった。都道府県別では上昇が37都道府県、横ばいが1県、下落が9府県だった。最安値は愛知県の16