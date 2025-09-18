ミッツ・マングローブが１７日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。大人になって気付いた我が家の不思議ルールがテーマになり、徳光家の掟を「生まれた時から巨人ファンで当たり前」と笑わせ、濱家隆一が「徳光家はそうでしょうね」と応じた。しかしミッツは小学校の時に野球チップスで、広島・北別府学さんのカードを見て「赤ヘルも格好いい」と思い、正月に親戚が集まった席で、つい「僕、今年は広島