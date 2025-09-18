¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤Î¤ª¤¤¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÆÁ¸÷²È¤Î¥ë¡¼¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¡Ê51¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¤ï¤¬²È¤ÎÊÑ¤Ê¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÆÁ¸÷²È¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¶½Ì£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿