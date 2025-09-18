山形県寒河江市で中学校のグラウンドにクマがいるのを生徒が発見しました。寒河江市が付近を警戒しています。 【画像】民家を歩くクマ（きのう） 寒河江市などによりますときょう午後１時すぎ、寒河江市八鍬の陵西中学校でグラウンドにクマがいるのを生徒が発見しました。 クマは移動し、学校南側の国道１１２号を越えて行ったということです。今のところ人や物への被害は確認されていません。 ■きのうはノソノソと（画像あり