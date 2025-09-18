畑岡奈紗が自身のインスタグラムを英語と日本語で更新。サッカーの日本代表対米国代表の親善試合を観戦したことを投稿した。【写真】自身の名前入りユニフォームで観戦する畑岡奈紗、背番号は「3」【本人のInstagramより】「初のサッカー観戦でしたが、会場の熱気に大興奮でした」とスタジアムの盛り上がりに圧倒された畑岡。投稿では母親の博美さんと日本代表のユニフォーム姿でスタジアムに立つ写真を公開。しかもそのユニフォー