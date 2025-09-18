＜Norton Next Generation Tournament最終日（一日競技）◇17日◇富士桜カントリー?楽部（山梨県）◇6193ヤード・パー72＞25歳の木下夏帆が、現在6度目のプロテストに挑んでいる。今年は初めて最終プロテスト（11月4〜7日、岡山・JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部）に進出。さまざまな“トライ”が、ここまで実を結んでいる。【写真】ネクヒロOG“アオカナ”の最新ドレス！プロテスト第2次予選は、9〜12日の日程で行われた千葉・ゴルフ倶