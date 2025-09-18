元世界ランキング1位でメジャー2勝を含むツアー通算13勝を誇る40歳のステイシー・ルイス（米国）が今季限りで引退を発表。17日、自身のSNSに「クラブを置く時がきた。これがLPGAでの最後のシーズンになる」と思いを綴った。〈写真〉異次元ゴルフ！全盛期タイガーのスイングがすごい19回目の出場となる「ウォルマートNWアーカンソー選手権」が開催される米・アーカンソー州は母校・アーカンソー大の地元。その大会を引退発表の舞