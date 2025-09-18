１８日、大阪メトロ御堂筋線の梅田駅で運転士のブレーキ操作が遅れ、本来の停止位置から約２０メートル行き過ぎるオーバーランがありました。大阪メトロによりますと、オーバーランがあったのは午前９時４７分なかもず駅発・箕面茅野行の１０両編成の列車です。１８日午前１０時２２分、梅田駅停車位置を２０メートル超えて停車しました。通常はホーム柵と車両扉を正確に合わせるため、定位置停止装置（ＴＡＳＣ）によってブレーキ