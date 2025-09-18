「給付付き税額控除」を巡り、19日に自民・公明・立憲の3党の党首が会談する見通しとなりました。自民党総裁の石破首相と立憲民主党の野田代表、公明党の斉藤代表による党首会談について、斉藤氏は党の会合で、19日に開催されると明らかにしました。公明党・斉藤代表：あす、自民・立憲・公明の3党首会談があるということになりました。給付付き税額控除について協議をする場を設けると。「給付付き税額控除」は、消費税の負担を減