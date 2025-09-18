◇ナ・リーグドジャース5―0フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2戦連発となる51号を放ち、ライバルのシュワバーに2本差に迫った。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合後、大谷の3年連続4度目のMVP獲得について「疑いようがない」と断言した。豪快かつ、美しい一発だった。3―0の8回、先頭で迎えた第4打席、相