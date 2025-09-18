【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、“幻の51号”にスタジアム騒然あとちょっと伸びてくれればと誰もが思ったことだろう。ドジャースの大谷翔平投手はこの日のフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席ではあわや本塁打かと思われる打球を放ち大きな注目が集まった。地区優勝をかけ、そして3連敗を避けるためにも負けられないこの試合。ドジャース