“異次元のスタイル”が注目されている人気インフルエンサーのゆりにゃ（25）が、最新の体重を公開した。【映像】異次元のスタイルゆりにゃの水着姿身長162cm、ウエストは3歳児ほどのサイズだという47.6cmと明かしているゆりにゃ。Instagramでは、トレーニング中の動画や、そのスタイルがわかる水着姿を公開しており、様々な反響が寄せられている。現在の体重を公開「不健康に見えるね」18日はInstagramのストーリーズを更新