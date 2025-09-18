大分県別府市のコンビニエンスストアで、カップ麺やアルコール飲料などを万引きしたとして41歳の女が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市岩田町に住む無職の女（41）です。女は16日午後3時半ごろ、別府市のコンビニでカップ麺やアルコール飲料など計8点を盗んだ疑いがもたれています。 警察によりますと事件当時、店の関係者から「不審な動きをする女がいる」と110番通報がありました。警察官が現