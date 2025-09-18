教員らが女子児童を盗撮し画像を共有したとされる事件で、愛知県警が性的姿態撮影処罰法違反容疑で北海道の中学教員の40代男を新たに逮捕したことが18日、捜査関係者への取材で分かった。この事件で摘発された教員は5人目。