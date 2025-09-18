金星探査機「あかつき」のイメージ（JAXA提供）宇宙航空研究開発機構（JAXA）は18日、金星探査機「あかつき」の運用を終了したと発表した。2010年に地球を出発し、15年からは金星を周回しながら大気の観測データを取得、地球以外の惑星を周回する日本初の探査機となった。24年に探査機との通信ができなくなり、復旧を試みたが果たせなかった。金星は分厚い大気に覆われ、自転速度をはるかに超える高速の風が吹いている。あかつ