【動画】神宮大好きリチャード！確信の特大11号ホームラン｜https://youtu.be/BwWbqCCDNxs ＜2025年9月17日（水）プロ野球 ヤクルト 2-4 巨人 ＠神宮＞ 連敗中の3位巨人。この日も初回から2点を失うなど苦しい展開に。 悪い流れを変えたのは、今季神宮球場での打率.500、2HRと得意にしているリチャード（26）の一振りだった。 2回表、ヤクルト先発の奥川恭伸（24）のストレートを弾き返すと、これがス