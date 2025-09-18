◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１８日・マツダスタジアム）３８本塁打、９６打点でセ・リーグ２冠の阪神・佐藤輝明内野手が、チーム本隊と球場に入った。前日は今季初のベンチ外で欠場。プレーボール前に球場を後にした。試合後、藤川監督は「超人ではないということですね。体調調整だけで休ませることはないですから」と話していた。また、ヘルナンデスが１軍に合流した。