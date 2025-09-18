阪神のラモン・ヘルナンデス内野手が１軍に昇格する見込みであることが１８日、分かった。この日はＳＧＬで行われた残留練習に姿を見せなかった。代わりに２軍には井坪陽生外野手が合流となった。佐藤輝明内野手が１７日の広島戦（マツダ）でベンチ入りメンバーから外れた。同試合後の取材で藤川監督は「体調調整だけで休ませることはない」と明かしており、今回の昇格は緊急での措置とみられる。