◇関西六大学野球秋季リーグ第3節3回戦（2025年9月18日GOSANDO南港野球場）関西六大学野球の秋季リーグ第3節3回戦が18日に行われ、首位の京産大は大経大に8―12で敗れて勝ち点を落とした。プロ注目の最速153キロ右腕・田村剛平（4年）は、3回を被安打6、6失点と本領を発揮できなかった。124球完封勝利を挙げた1回戦から中4日での先発登板。無失点で迎えた3回に一挙6安打6失点と崩れた。「僕のせいで負けてしまった。前