格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）のオーディションの様子が１７日、公開され、前回のＢＤ１６で屈辱の４秒ＫＯ負けを喫した“大阪伝説の喧嘩師”アンディ南野が、ＢＤ５連敗中の“北九州最狂の喧嘩屋”松井健と一触即発となり、対戦が決まった。オーディションに前回大暴れを繰り広げた瓜田反乱