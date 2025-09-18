歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。自身の衣装について、綴りました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「ルイ・ヴィトン」の衣装でポーズ「ストライプが斜めに入っていて、とても素敵な衣装」ライブで着用工藤静香さんは「この衣装は7月のみで、ライブビデオに入らないのです。」と綴ると、衣装を身に着けた写真をアップ。 続けて「控え室にての撮影ですが、ストライプが斜めに入っていて、とても素敵