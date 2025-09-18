「ドジャース５−０フィリーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は５１号ダメ押し弾を放った大谷翔平投手について「おお！いい戦いになるね。私は自分の選手を信じてるよ」と白熱する本塁打王争いを興奮気味に語った。八回、追い込まれながらも外角のスイーパーを一閃した大谷。打球は右中間スタンドに飛び込む２試合連発の５１号ダメ押し弾となった。ナ・リーグ本塁打王のシュワバーの眼前で放