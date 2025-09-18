先月の大雨で被害を受け、一部区間で運転を見合わせているJR花輪線が、今月26日に運転を再開します。花輪線は、先月20日からの大雨で複数の箇所で線路設備が被害を受けたため、鹿角花輪駅と大館駅の間で運転の見合わせが続いています。JRによりますと、復旧工事が予定通り順調に進んでいることから、今月26日の始発から運転を再開するということです。これに伴い、不通区間の代行バスの運転と、路線バス・高速バスによる振り替え輸