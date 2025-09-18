目黒蓮（Snow Man）が、9月16日に東京・新国立劇場で行われた、展覧会『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』のオープニングデイ フォトコールに出席。自身のInstagramでオフショットを公開した。 【画像】タキシード＆ジュエリーを着こなした目黒蓮 他／山下智久＆中島健人＆目黒蓮の“先輩後輩”ショット【動画】キュートなポーズも飛び出した目黒蓮のインタビュー ■蝶ネクタイ