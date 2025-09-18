米誌ニューズウィークのオフィシャルサイトはこのほど、中国の人型ロボットの台頭に関する記事を掲載しました。記事は、「中国も東アジアの他の国と同様に、出生率の継続した低下と急速な労働力の高齢化に対応するために努力している。人口構造の変化に対応するため、AI（人工知能）や人型ロボットを含む高齢者介護の投資を拡大しており、中国はロボット分野のリーダーとしての地位を急速に固めつつある。中国の産業用ロボット密度