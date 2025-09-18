18日15時現在の日経平均株価は前日比568.92円（1.27％）高の4万5359.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は968、値下がりは561、変わらずは86と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を189.08円押し上げている。次いで東エレク が113.45円、ＳＢＧ が67.87円、ＴＤＫ が32.16円、ファストリ が30.79円と続く。 マイナス寄与度は12.66円