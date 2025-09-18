18日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝147円35銭前後と、前日午後5時時点に比べ69銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円74銭前後と8銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース