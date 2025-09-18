日本将棋連盟は18日、渡辺明九段（41）が前十字靭帯（じんたい）損傷の術後障害のため休場すると発表した。期間は17日から来年3月31日まで。渡辺は24年春に左膝を負傷し、手術のため同12月19日から25年1月20日まで休場。復帰後もイス対局ながら5度の棄権（不戦敗）を記録し、4月10日から6月30日まで体調不良を理由に再び休場した。再復帰後は8月12日のA級順位戦こそ発熱のため棄権したが、16日の早指し戦、日本シリーズJTプロ