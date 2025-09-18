熊本競輪場のF2「あんしん杯」は2日目を終えた。6Rには人気レーサーの河内桜雪（22＝群馬）が登場したが3着。逃げた清水彩那の2番手にいたが、後方からの動きに対応しきれなかった。「合わせて出て行きたかったけど、結構いっぱいになっていて包まれてしまった」と苦笑いした。「頭は働くけど体がついてこない感じ。モーニングは好きなんですけどね」。決勝は思い通りの走りを見せたい。