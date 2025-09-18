◇ナ・リーグドジャース5─0フィリーズ（2025年9月17日ロサンゼルス）ドジャースのベン・ロートベット捕手（27）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「9番・捕手」で先発出場。先発したブレーク・スネル投手（32）を7回2安打無失点の好投に導くなど、好リードでチームを零封勝利に導いた。先発したスネルとはベンチで密にコミュニケーションを取るなど、意思疎通を図り、今季最多112球を投げ、7回2安打無失