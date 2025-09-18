エレコムは9月16日、文具のような存在感を目指した完全ワイヤレスイヤホン「スゥート」（SÖT）シリーズを発表した。曲線フォルムの小型軽量設計で、充電ケースには持ち運びやすいリングストラップが付いている。カラーはウッド、スカイ、リーフ、フラワー、ブラック、ホワイトの6色。9月中旬に発売し、いずれも価格はオープン。直販価格は3,980円。「スゥート」（SÖT）シリーズ。カラーはウッド、スカイ、リーフ、フラワ