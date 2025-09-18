岐阜県警本部経営する学習塾のトイレで女子3人を盗撮したなどとして、岐阜県警大垣署は18日、性的姿態撮影処罰法違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、同県大垣市南若森町、塾経営桜井勝容疑者（47）を逮捕した。逮捕容疑は8月17〜24日ごろ、大垣市内の学習塾のトイレで小型カメラを使って、塾に通う10代女子3人を盗撮し、撮影データをパソコンに保存して児童ポルノを製造した疑い。署によると、カメラはトイレ掃除用